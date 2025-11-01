Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 18

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que regresar el transporte de carga aérea del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sería muy irresponsable porque alentaría a una mayor saturación e implicaría problemas de seguridad en este último. Informó que ya existe una ruta de trabajo con el Departamento de Transporte para discutir en torno a su decisión de cancelar vuelos de aerolíneas mexicanas que salgan del AIFA.

Confió en que detrás de esa decisión no haya algún interés político o de otro orden y que se pretenda favorecer a una aerolínea estadunidense, lo cierto es que “no quisiéramos pensar eso, ¿verdad?, porque no entendemos la decisión del Departamento del Transporte de Estados Unidos. Como siempre, vamos a buscar el diálogo para resolverlo, y no poner en riesgo ni a los usuarios ni a la operación del propio AICM”, por ello confió en alcanzar un acuerdo pronto.

Por lo pronto, este viernes al mediodía, hubo una reunión de alto nivel en Palacio Nacional a donde acudieron los secretarios de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Publica y Protección Ciudadana, así como el de Relaciones Exteriores. Asimismo, los directores del AICM, Juan José Padilla Olmos y del AIFA, Isidro Pastor. Por más de tres horas sostuvieron un encuentro encabezado por Sheinbaum durante las cuales los directivos de las aerolíneas mexicanas Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus expusieron su visión del conflicto.

Al ratificar que la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de enviar el transporte de carga al AIFA tuvo un fundamento técnico, Sheinbaum explicó que ya desde 2014, bajo el entonces presidente Enrique Peña Nieto se publicó en el Diario Oficial de la federación un documento en el que ya se alertaba de la saturación en el AICM. EN el mismo se señalaba que “en más de 52 ocasiones, en 2013, en determinadas horas las operaciones en el campo aéreo rebasaban el número máximo que puede ser atendido”.