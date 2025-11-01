▲ Kyliam Mbappé fue galardonado con la Bota de Oro en el Santiago Bernabéu por ser el máximo goleador con el Real Madrid en su primera temporada (2024-25) al llegar a 31 goles en la liga y superar a Robert Lewandowski (27). El francés se convirtió en el tercer jugador merengue en recibir tal reconocimiento y se suma a la lista que incluye al mexicano Hugo Sánchez (1989-1990) y Cristiano Ronaldo (2010-2011, 2013-2014, 2014-2015). Foto Afp