Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. a11

El juzgado séptimo de distrito en materia penal otorgó una suspensión provisional a cualquier orden de aprehensión en contra de Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca.

Tras ingresar a trámite el juicio de amparo, el juez federal concedió dicha suspensión provisional como parte del expediente 1096/2025.

Esto significa que, en lo que se resuelve el recurso legal, la autoridad capitalina no puede ejecutar la orden de aprehensión en su contra.

Y es que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) solicitó al juez de la unidad judicial 14 las órdenes de aprehensión correspondientes en contra de Jesús Martínez y su representante legal, Hipólito Gerardo Cabrera, por el delito de “desobediencia de particulares”, toda vez que no se presentaron a dos audiencias de control como parte de un proceso en su contra.