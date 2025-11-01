Deportes
Jesús Martínez, presidente del Pachuca, obtiene amparo
Jesús Martínez, presidente del Pachuca, obtiene amparo
 
Periódico La Jornada
Sábado 1º de noviembre de 2025, p. a11

El juzgado séptimo de distrito en materia penal otorgó una suspensión provisional a cualquier orden de aprehensión en contra de Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca.

Tras ingresar a trámite el juicio de amparo, el juez federal concedió dicha suspensión provisional como parte del expediente 1096/2025.

Esto significa que, en lo que se resuelve el recurso legal, la autoridad capitalina no puede ejecutar la orden de aprehensión en su contra.

Y es que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) solicitó al juez de la unidad judicial 14 las órdenes de aprehensión correspondientes en contra de Jesús Martínez y su representante legal, Hipólito Gerardo Cabrera, por el delito de “desobediencia de particulares”, toda vez que no se presentaron a dos audiencias de control como parte de un proceso en su contra.

El juez que los requiere está en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, según se dio a conocer el martes pasado.

