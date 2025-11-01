Sábado 1º de noviembre de 2025, p. a11
Personal de Vigilancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) bloqueó ayer durante casi dos horas la circulación en avenida Insurgentes, frente a la Torre de Rectoría, para exigir la destitución del director general de Seguridad, a quien atribuyen omisiones en el homicidio de Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul, ocurrido el sábado pasado tras el encuentro entre La Máquina y Monterrey en el estadio Olímpico Universitario.
Con pancartas con mensajes como “No somos asesinos”, decenas de trabajadores se concentraron en Ciudad Universitaria, donde demandaron la liberación de los cuatro vigilantes universitarios detenidos por el caso, pues aseguraron que son inocentes.
El homicidio de Rodrigo Mondragón, de 26 años, fue confirmado por la necropsia practicada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, que determinó que murió por asfixia a causa de estrangulamiento.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que los cuatro vigilantes detenidos fueron ingresados al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, acusados de homicidio doloso. En los videos que circulan en redes sociales se observa a personal de seguridad someter al joven en una zona aledaña al estadio.
Los trabajadores que protestaron frente a Rectoría afirmaron que los vigilantes actuaron en defensa propia, pues el aficionado, presuntamente en estado de ebriedad, los agredió primero. Añadieron que las autoridades universitarias han intentado deslindarse de la situación y que los verdaderos responsables de la seguridad del recinto siguen en sus cargos.
El bloqueo, que comenzó poco después de las 11 de la mañana, generó afectaciones vehiculares en ambos sentidos de Insurgentes Sur. Hacia la una de la tarde, los manifestantes liberaron la vialidad.