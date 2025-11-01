Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. a11

Personal de Vigilancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) bloqueó ayer durante casi dos horas la circulación en avenida Insurgentes, frente a la Torre de Rectoría, para exigir la destitución del director general de Seguridad, a quien atribuyen omisiones en el homicidio de Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul, ocurrido el sábado pasado tras el encuentro entre La Máquina y Monterrey en el estadio Olímpico Universitario.

Con pancartas con mensajes como “No somos asesinos”, decenas de trabajadores se concentraron en Ciudad Universitaria, donde demandaron la liberación de los cuatro vigilantes universitarios detenidos por el caso, pues aseguraron que son inocentes.

El homicidio de Rodrigo Mondragón, de 26 años, fue confirmado por la necropsia practicada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, que determinó que murió por asfixia a causa de estrangulamiento.