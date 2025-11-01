De la Redacción

Aaron Ramsey, mediocampista galés que llegó hace cinco meses a México con una lesión muscular, por la cual jugó seis partidos y en sólo tres pudo ser titular, acordó con la directiva de Pumas su salida anticipada del club, luego de semanas de inactividad en la Liga Mx y alejado de los entrenamientos debido a la pérdida de su mascota en una guardería canina en Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Según fuentes consultadas, Ramsey no volvió a concentrarse con el equipo desde la desaparición de su beagle llamado Halo, por el que ofreció una recompensa económica de 10 mil dólares mediante diversas publicaciones en redes sociales y cuya ausencia lo llevó a mantenerse cerca de su círculo familiar, pese a los compromisos del equipo en el torneo mexicano.

Para que el club haga oficial su salida, el contrato que originalmente tenía vigencia hasta junio de 2026 no sólo requiere contar con el acuerdo de las dos partes, sino “también la firma de los involucrados”, señala, lo cual podría finiquitarse en las próximas horas.