Sábado 1º de noviembre de 2025, p. a11
Aaron Ramsey, mediocampista galés que llegó hace cinco meses a México con una lesión muscular, por la cual jugó seis partidos y en sólo tres pudo ser titular, acordó con la directiva de Pumas su salida anticipada del club, luego de semanas de inactividad en la Liga Mx y alejado de los entrenamientos debido a la pérdida de su mascota en una guardería canina en Dolores Hidalgo, Guanajuato.
Según fuentes consultadas, Ramsey no volvió a concentrarse con el equipo desde la desaparición de su beagle llamado Halo, por el que ofreció una recompensa económica de 10 mil dólares mediante diversas publicaciones en redes sociales y cuya ausencia lo llevó a mantenerse cerca de su círculo familiar, pese a los compromisos del equipo en el torneo mexicano.
Para que el club haga oficial su salida, el contrato que originalmente tenía vigencia hasta junio de 2026 no sólo requiere contar con el acuerdo de las dos partes, sino “también la firma de los involucrados”, señala, lo cual podría finiquitarse en las próximas horas.
Ramsey aterrizó el 1° de julio en la capital del país, procedente del Cardiff City, pero hasta el 23 de agosto debutó formalmente ante el Puebla. Marcó un gol en la Li-ga el 31 del mismo mes, de penal, frente al Atlas y el 27 de septiembre jugó por última vez con la camiseta de los universitarios en el clásico contra el América. Pumas cayó 4-1 en el estadio Ciudad de los Deportes y el galés, quien fue convocado por su selección en la pasada Fecha FIFA, terminó como uno de los elementos más criticados por su bajo rendimiento.
Fueron en total 238 minutos en activo. De acuerdo con el sitio especializado Salary Sport, Ramsey, de 34 años, firmó un contrato en el que su salario equivalía a 20 millones de pesos anuales en el club de la UNAM. Los felinos, que acumulan siete encuentros sin ganar en la Li-ga, se ubican en el lugar 13 con 15 puntos, una cosecha que los mantiene fuera de los puestos de play-in.