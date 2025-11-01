▲ La francesa Eugenie Le Sommer se barre en la lucha por el balón, en un partido donde tuvo una destacada actuación al marcar un doblete. Foto @TolucaFemenil

De la redacción

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. a11

El Toluca dirigido por el francés Patrice Lair, doble monarca de la Champions de mujeres, firmó su mejor actuación en la historia en una fase regular, pues culminará el torneo Apertura 2025 de la Li-ga Mx Femenil dentro de los primeros cuatro lugares. Las escarlatas golearon 4-1 al Puebla para alcanzar 35 puntos que las deja en el cuarto escalón, al tiempo que llegarán a la liguilla con gran ritmo ofensivo para enfrentar a las Chivas.

Las expectativas con las que arribó Lair al banquillo de las mexiquenses parecieran que comienzan a cumplirse tras avanzar a la liguilla con tranquilidad, pues sólo sufrieron dos derrotas y llegarán a cuartos de final con una racha de seis encuentros consecutivos sin perder.

La situación de las Diablas es contrastante frente a la del Puebla, plantel que suele naufragar entre los últimos puestos y en esta ocasión culminó en el peldaño 17, con una racha de siete encuentros seguidos sin ver el triunfo.

En el estadio Nemesio Diez, las escarlatas frustraron el intento de las poblanas de cerrar el torneo con una actuación decorosa, al responder con ferocidad para conseguir la voltereta en el marcador.

La francesa Eugenie Le Sommer fue de nueva cuenta la protagonista al marcar un doblete cuando sacudió las redes al 56 con un remate de cabeza y después al sellar el marcador al 90+7. Con este par de goles, la ariete concluyó su primer torneo en México con 13 dianas, con lo cual demostró su potencial tras haber sido parte de la selección de Francia.