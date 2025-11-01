Ap

Nueva York. Eliud Kipchoge y Sifan Hassan se encuentran en extremos opuestos de sus carreras.

Kipchoge, quien cumplirá 41 años la próxima semana, está en el ocaso de una trayectoria histórica como uno de los maratonistas más destacados en el deporte. Hassan, de 32 años, está en el apogeo de su carrera y viene de una victoria en Sídney hace dos meses.

Ambos participarán por primera vez en el Maratón de Nueva York mañana, con Ha-ssan buscando lograr un increíble doblete después de ganar en Australia. Para lograr esa hazaña, la estrella neerlandesa tendrá que vencer a las tres campeonas más recientes: Sheila Chepkirui, (2024), Hellen Obiri (2023) y Sharon Lokedi (2022), quien estableció el récord del Maratón de Boston en abril.

Hassan tiene el mejor tiempo del grupo, con un récord perso-nal de 2:13.44 horas en el Maratón de Chicago en 2023, pero deberá cubrir el recorrido lleno de puentes y colinas.

Una ruta difícil

“Recuerdo que el año pasado, después de París, me asustó mucho lo difícil que es este trazado. No estaba lista”, dijo Hassan, quien rompió la marca olímpica en el maratón de 2024.