Sábado 1º de noviembre de 2025, p. a10
Nueva York. Eliud Kipchoge y Sifan Hassan se encuentran en extremos opuestos de sus carreras.
Kipchoge, quien cumplirá 41 años la próxima semana, está en el ocaso de una trayectoria histórica como uno de los maratonistas más destacados en el deporte. Hassan, de 32 años, está en el apogeo de su carrera y viene de una victoria en Sídney hace dos meses.
Ambos participarán por primera vez en el Maratón de Nueva York mañana, con Ha-ssan buscando lograr un increíble doblete después de ganar en Australia. Para lograr esa hazaña, la estrella neerlandesa tendrá que vencer a las tres campeonas más recientes: Sheila Chepkirui, (2024), Hellen Obiri (2023) y Sharon Lokedi (2022), quien estableció el récord del Maratón de Boston en abril.
Hassan tiene el mejor tiempo del grupo, con un récord perso-nal de 2:13.44 horas en el Maratón de Chicago en 2023, pero deberá cubrir el recorrido lleno de puentes y colinas.
Una ruta difícil
“Recuerdo que el año pasado, después de París, me asustó mucho lo difícil que es este trazado. No estaba lista”, dijo Hassan, quien rompió la marca olímpica en el maratón de 2024.
Kipchoge ve Nueva York como una especie de vuelta olímpica al final de su ilustre carrera en la que ha ganado 11 maratones importantes y establecido dos récords mundiales. Su victoria más reciente fue en Berlín (2023).
Kipchoge ha pasado los últimos días en Nueva York y ha estado corriendo por el icónico Central Park, donde termina la carrera. “Bajando por las calles todos están felices, es una hermosa cultura (de correr). Me di cuenta de que más de un millón de personas corren en Central Park cada año”, comentó.
El keniano es parte de un fuerte pelotón que incluye al campeón defensor Abdi Nageeye. El neerlandés busca ser el primer ganador consecutivo desde Geoffrey Mutai en 2011 y 2013.
“Sería un sueño hecho realidad, pero sé lo difícil que es este recorrido. Ésta es mi quinta vez, cada una fue diferente de lo que esperaba. Sería increíble si eso sucede”, indico Nageeye.
Podría tener que enfrentarse al ganador del Maratón de Londres 2024, Alexander Mutiso, y a Albert Korir, quien ganó en el de Nueva York en 2021.