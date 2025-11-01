Deportes
Será el 7 de diciembre en la capital

Raíces del Fuego, segunda carrera que conecta a los pueblos originarios
 
Sábado 1º de noviembre de 2025, p. a10

El próximo 7 de diciembre se llevará a cabo en la Ciudad de México la carrera Raíces del Fuego, segunda competencia organizada por el programa México Imparable, dirigido a vincular el deporte con la cultura de los pueblos originarios.

De acuerdo con el programa oficial serán tres recorridos de 5, 10 y 21 kilómetros que tocarán puntos emblemáticos de la cultura prehispánica en la Ciudad de México: el Zócalo, la Plaza de las Tres Culturas y la Plaza del Árbol de la Noche Victoriosa, entre otros.

Al hacer el anuncio, la atleta y líder del proyecto México Imparable, Beatriz de la Cruz, durante la conferencia presidencial recordó que la primera carrera, denominada Raíces del Agua, se efectuó en Palenque, Chiapas, el pasado 14 de septiembre con la participación de 3 mil corredores.

▲ Ayer durante la presentación de la carrera en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum, flanqueada por Beatriz de la Cruz, líder del proyecto México Imparable, y la ultramaratonista Lorena Ramírez, quienes fueron galardonadas anoche con el Premio Nacional del Deporte 2025.Foto Presidencia

Al celebrar la realización de estos actos que reivindican las culturas de los pueblos originarios, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que muy pronto se anunciará la creación de centros de alto rendimiento en diversos puntos del país en comunidades indígenas para promover esta vinculación entre el deporte y las culturas indígenas.

“Es bonito poder sentir nuestras raíces, nuestra fuerza, lo que son nuestros pueblos originarios en un tema cultural y deportivo, el platicar, el convivir”. En la carrera efectuada en Palenque hubo algunas presentaciones del juego de la pelota entre rarámuris, mayas y otomís.

