De la redacción

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 9

El clavadista Osmar Olvera, el ciclista Isaac del Toro y la corredora rarámuri Lorena Ramí-rez destacan entre los 16 ganadores en el aniversario 50 del Premio Nacional del Deporte 2025 que otorgan la Conade y la SEP.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregará en noviembre a los galardonados una medalla de oro, así como un premio de 796 mil cinco pesos, el cual no se otorgará en las modalidades de deporte profesional y fomento, así como a quien haya obtenido dos veces el premio.

El oro histórico que consiguió en el Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur 2025 en el trampolín de tres metros fue clave para que Olvera, doble medallista olímpico en París 2024, recibiera por segundo año consecutivo el PND en la categoría no profesional.

También fueron reconocidos en esta categoría Alegna González, quien rompió una sequía ocho años sin medallas en mundiales de atletismo al obtener una plata en los 20 kilómetros de marcha; Uziel Muñoz, ganador de plata en lanzamiento de bala en el Mundial de Atletismo de Tokio, y Andrea Becerra, doble medallista de oro en el Mundial de Tiro con Arco de Gwangju.

Del Toro, quien con apenas 21 años obtuvo el subcampeonato en el Giro de Italia, fue reconocido en la categoría profesional.