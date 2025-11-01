E

l block maravilloso (Block de Notas Místico) es una metáfora empleada por Sigmund Freud para describir la estructura y el funcionamiento del aparato perceptivo y memorístico humano. Freud introdujo este concepto en su nota de 1924 (1925), Una nota sobre el Block de Notas Místico.

Freud establece entre el dispositivo físico y la sique humana: componente del Block Maravilloso, parte análoga del aparato síquico Lámina de Celuloide (cubierta protectora): la protección del sistema contra estímulos (Reizschutz); el escudo perceptivo. Papel Encerado (lámina receptora): el sistema perceptivo-consciente (Sistema de Conciencia); recibe estímulos, pero no retiene rastros permanentes. Pizarra de Cera (capa base): la mente inconsciente; conserva rastros permanentes (rastros mnémicos) de las percepciones.

Como funciona la metáfora Freud intentaba resolver un problema teórico: ¿cómo puede nuestro sistema perceptivo estar siempre abierto y receptivo a nuevos estímulos (como una pizarra en la que siempre se puede escribir), a la vez que forma rastros permanentes de memoria (como una hoja de papel que guarda lo escrito)?

El Block Maravilloso ejemplifica a la perfección esta doble capacidad. El proceso de “escritura” (percepción): al escribir en la hoja de celuloide con un punzón, la presión hace que el papel encerado se adhiera a la placa de cera inferior, haciendo visible la escritura. Esto es como una percepción consciente que aparece en la mente.

El proceso de “borrado” (olvido de la conciencia): al levantar la hoja que cubre la superficie, la escritura desaparece de la superficie.