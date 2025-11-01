Circularon en sentido contrario y hasta tres personas sin casco en un mismo vehículo
Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 30
Conducir en sentido contrario, con tres personas en un mismo vehículo y otras violaciones evidentes al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México fue lo que se observó en las primeras horas de la rodada del terror en la que participaron cientos de motociclistas.
Los reportes de las autoridades indicaron que la mayor concentración fue en el primer cuadro de la ciudad, desde el Eje 1 Norte, en la colonia Guerrero, sobre Paseo de la Reforma, Insurgentes y hasta Chapultepec.
La Jornada verificó el paso de los motociclistas sobre Insurgentes, a la altura del Metrobús Durango, donde se vio que en la caravana muchos no portaban casco. También partieron de la Plaza de la República y Valentín Gómez Farías, en la colonia Tabacalera; Fray Servando Teresa de Mier, en el Centro, y la glorieta de Vaqueritos.
Hasta el cierre de la edición, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no había reportado incidentes viales, pero sí de motos trasladadas a depósitos vehiculares.
La Subsecretaría de Control de Tránsito puso en marcha un operativo de seguridad con 350 efectivos desde este viernes y que continuará hasta mañana, los cuales estarán apoyados por nueve remolques de motocicletas, conocidos como bestias, para prevenir la alteración al orden público, faltas administrativas, conflictos vehiculares y la comisión de ilícitos.
Además, se prevé el acompañamiento de uniformados durante las rodadas para garantizar el cumplimiento al Reglamento de Tránsito y evitar confrontaciones.
La convocatoria para la rodada motociclista de anoche tuvo varios puntos de reunión, como el Ángel de la Independencia, las inmediaciones del estadio de Ciudad Universitaria y del Azteca, Cabeza de Juárez y una tienda departamental sobre el Circuito Interior.