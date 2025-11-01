▲ La noche de este sábado los motociclistas también convocaron a rodar. Foto Víctor Camacho

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 30

Conducir en sentido contrario, con tres personas en un mismo vehículo y otras violaciones evidentes al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México fue lo que se observó en las primeras horas de la rodada del terror en la que participaron cientos de motociclistas.

Los reportes de las autoridades indicaron que la mayor concentración fue en el primer cuadro de la ciudad, desde el Eje 1 Norte, en la colonia Guerrero, sobre Paseo de la Reforma, Insurgentes y hasta Chapultepec.

La Jornada verificó el paso de los motociclistas sobre Insurgentes, a la altura del Metrobús Durango, donde se vio que en la caravana muchos no portaban casco. También partieron de la Plaza de la República y Valentín Gómez Farías, en la colonia Tabacalera; Fray Servando Teresa de Mier, en el Centro, y la glorieta de Vaqueritos.

Hasta el cierre de la edición, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no había reportado incidentes viales, pero sí de motos trasladadas a depósitos vehiculares.