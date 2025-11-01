▲ Desde la madrugada los camiones fueron descargados con las flores para las ofrendas. Foto Mara Ximena Pérez

Mara Ximena Pérez y Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 30

Desde las 3 de la madrugada de ayer empezó la jornada para los floricultures provenientes de Xochimilco, Tláhuac y otras regiones del centro del país que con camiones cargados con toneladas de cempasúchil, terciopelo y nube recién cortada llegaron a la Central de Abastos, en Iztapalapa.

Como hormigas, los trabajadores empezaron a descargar las flores, cuyos manojos aventaban y atrapaban en el aire para apilarlos sobre carretones y diablitos para surtir los pasillos de la sección exclusiva que se impregnó con el aroma húmedo y fresco.

Entre hileras de macetas con distintos tonos de naranja y amarillo, Alejandro Vargas, productor del barrio San Francisco Caltongo, en Xochimilco, afirmó que a diario descargan 2 mil macetas para vender al público, que se lleva entre 50, 20 y 10 piezas de distintas especies de cempasúchil, como Marbel y Clemolito, a precios que van de 16 a 25 pesos.

Desde Cholula, Puebla, Álvaro Rosas cultivó 10 hectáreas de flor que creció en distintos tamaños y se destinó para la venta a buen precio en la Central de Abastos por la temporada de Día de Muertos.

José Magdaleno Sánchez llenó su vochito rojo con tres decenas de macetas de cempasúchil y unos siete rollos de flor de temporada mixta que puso sobre el capote.