Viernes 31 de octubre de 2025, p. 23
Horas después de la reunión entre el presidente estadunidense Donald Trump y el mandatario chino, Xi Jinping, emergieron más detalles sobre los temas comerciales en que llegaron a acuerdos y con los cuales se desactivó la amenaza de aranceles de 100 por ciento a Pekín.
Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, Estados Unidos y China podrían firmar un acuerdo comercial tan pronto como la próxima semana.
Los medios estatales chinos presentaron la reunión como un triunfo de la política exterior de Xi. “Tenemos la confianza y la capacidad para afrontar todo tipo de riesgos y desafíos”, declaró, según la agencia oficial de noticias Xinhua.
Además, China confirmó la suspensión por un año de algunas restricciones a las exportaciones, incluidas las que anunció este mes sobre las tierras raras. Asimismo Estados Unidos y China acordaron suspender temporalmente las tarifas recíprocas aplicadas a buques del otro país, que se habían transformado en un importante motivo de fricción comercial entre las dos mayores economías del mundo.
En declaraciones a Fox, Bessent indicó también que China acordó comprar 12 millones de toneladas métricas de soya estadunidense durante la actual temporada y se comprometió a comprar 25 millones de toneladas anuales durante los próximos tres años.
Mientras tanto, Washington suspenderá durante un año las restricciones de la Lista de Entidades que dificultan a las empresas chinas el uso de filiales para comprar tecnología prohibida, dijo Bessent.
Asimismo dio a conocer que China aprobó el acuerdo de transferencia de la aplicación de videos cortos TikTok, añadiendo que espera que avance en las próximas semanas y meses, sin dar más detalles.
En Truth Social, Trump publicó que China también acordó comprar petróleo y gas a Estados Unidos. En este sentido, Bessent afirmó que Xi también expresó su interés en participar en un nuevo oleoducto estadunidense que se está construyendo en Alaska.