▲ El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Estado, Marco Rubio, durante la cumbre de la APEC. Foto Ap

Reuters, Afp y Ap

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 23

Horas después de la reunión entre el presidente estadunidense Donald Trump y el mandatario chino, Xi Jinping, emergieron más detalles sobre los temas comerciales en que llegaron a acuerdos y con los cuales se desactivó la amenaza de aranceles de 100 por ciento a Pekín.

Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, Estados Unidos y China podrían firmar un acuerdo comercial tan pronto como la próxima semana.

Los medios estatales chinos presentaron la reunión como un triunfo de la política exterior de Xi. “Tenemos la confianza y la capacidad para afrontar todo tipo de riesgos y desafíos”, declaró, según la agencia oficial de noticias Xinhua.

Además, China confirmó la suspensión por un año de algunas restricciones a las exportaciones, incluidas las que anunció este mes sobre las tierras raras. Asimismo Estados Unidos y China acordaron suspender temporalmente las tarifas recíprocas aplicadas a buques del otro país, que se habían transformado en un importante motivo de fricción comercial entre las dos mayores economías del mundo.