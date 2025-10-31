Jessika Becerra

Viernes 31 de octubre de 2025

Las filiales en México de los españoles BBVA y Santander, primer y segundo bancos del sistema, respectivamente, generaron en los primeros nueve meses del año ganancias por 110 mil 190 millones de pesos, en un periodo en que la economía del país incluso mostró un ligero decrecimiento de 0.3 por ciento anual, un resultado impulsado por una mayor demanda de crédito, según información reportada por ambas instituciones.

BBVA México reportó una utilidad neta de 85 mil 983 millones de pesos generada en los primeros nueve meses de 2025, lo que representó un crecimiento de 6.5 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, informó Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de la institución financiera.

La filial mexicana contribuyó con 40.2 por ciento de los ingresos globales del grupo BBVA y con 44.4 por ciento de la ganancia generada por las operaciones en todos los países en que opera el grupo de origen español. Las proporciones son menores respecto a enero-septiembre de 2024, cuando fueron de 43.9 y 50.1 por ciento, respectivamente.

Este desempeño estuvo respaldado por un sólido aumento interanual de 6.4 por ciento en el negocio bancario, un incremento de 4.8 por ciento en los ingresos por comisiones y un crecimiento de 4.2 por ciento en el resultado por intermediación financiera.

En términos de rentabilidad y eficiencia, el Grupo Financiero BBVA México registró un retorno sobre el capital de sus inversionistas de 27 por ciento y un índice de eficiencia de 31.1 por ciento, niveles que lo ubican entre las entidades más rentables y eficientes del sistema financiero en México.

Para el periodo julio-septiembre de este año, el resultado neto de BBVA fue de 28 mil 496 millones de pesos, lo que indica un avance de 1.11 por ciento respecto al mismo trimestre de 2024, cuando fue de 28 mil 183 millones de pesos.

A su vez, el resultado trimestral muestra una disminución de 2.9 por ciento respecto al periodo abril-junio, como fruto de la liberación en el segundo trimestre de recursos para riesgos crediticios, comentó Beatriz Muñoz Villa, directora general de Finanzas de BBVA México.

En conferencia de prensa para presentar los resultados trimestrales de la firma, Eduardo Osuna expuso que BBVA México alcanzó 1.98 billones de pesos en cartera total, con un crecimiento interanual de 9.6 por ciento y una captación global de 3 billones de pesos

Dijo que el banco formalizó más de 4.4 millones de nuevos créditos a familias en enero-septiembre, alcanzando una cartera de 912 mil millones de pesos, un crecimiento anual del 11.6 por ciento.