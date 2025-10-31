Viernes 31 de octubre de 2025, p. 20
Washington. El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos provocó que las autoridades suspendieran ayer la publicación de los datos oficiales del producto interno bruto (PIB).
A falta de datos oficiales sobre el PIB, Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal publicaron la expectativa de los mercados financieros: que la economía estadunidense creció 2.8 por ciento interanual en el tercer trimestre del año.
En caso de confirmarse esta previsión, supondría un retroceso respecto al crecimiento de 3.8 por ciento del segundo trimestre.
El cierre del gobierno, que este jueves entró en su trigésimo día, ha dejado sin datos sobre empleo, comercio y ventas minoristas a la mayor economía del mundo.