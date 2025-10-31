Afp

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 20

Washington. El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos provocó que las autoridades suspendieran ayer la publicación de los datos oficiales del producto interno bruto (PIB).

A falta de datos oficiales sobre el PIB, Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal publicaron la expectativa de los mercados financieros: que la economía estadunidense creció 2.8 por ciento interanual en el tercer trimestre del año.