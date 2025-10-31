Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 20

La actividad económica en México se contrajo 0.3 por ciento trimestral y anual en el periodo julio-septiembre, lastrada principalmente por la industria, que representa alrededor de una quinta parte del producto interno bruto (PIB), revelaron datos oportunos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El PIB mostró su primer retroceso a tasa anual desde el primer trimestre de 2021, cuando se contrajo 2.6 por ciento, en medio de las disrupciones por la pandemia de covid-19.

La información oportuna divulgada ayer dio cuenta también de una variación negativa del PIB en el tercer trimestre, también de 0.3 por ciento, respecto del nivel del segundo, la primera del año, después de dos avances consecutivos de 0.3 y 0.6 por ciento en el primero y segundo trimestres, respectivamente.

La producción industrial encabezó la caída, con una contracción trimestral de 1.5 por ciento, luego de dos lecturas de crecimiento al hilo, mientras a tasa anual tuvo un retroceso de 2.9 por ciento, la cuarta consecutiva, en medio de una alta incertidumbre por el tema arancelario y la conclusión de la construcción de obras insignia de la pasada administración.

En tanto, el sector terciario (comercio y servicios) avanzó 0.1 por ciento trimestral y 0.9 por ciento anual de julio a septiembre de 2025, ante la debilidad del consumo privado, ya que esta área representa casi dos terceras partes del PIB nacional.

Con mejores condiciones climáticas y una base favorecedora, el sector primario (que incluye agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza) creció 3.2 por ciento en el tercer trimestre frente al periodo previo y 3 por ciento respecto al mismo lapso de 2024.