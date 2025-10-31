Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 33

Bolsas y pañuelos de seda de la marcas de lujo Louis Vuitton y Gucci, y artículos de Chanel, son una constante entre las diputadas del Congreso de la Ciudad de México.

Por sus pasillos, las legisladoras lucen los artículos, algunos cuyo costo supera la dieta mensual de 52 mil 426 pesos netos.

Por ejemplo, durante las recientes comparecencias, la diputada de Movimiento Ciudadano Luisa Fernanda Ledesma Alpízar portó un bolso Louis Vuitton, cuyo costo oscila entre 58 mil y 61 mil pesos, de acuerdo con la página de Internet de la firma. Según la legisladora, es un artículo que adquirió hace 15 años.

Uno de los atuendos recurrentes de la diputada por Iztapalapa Rebeca Peralta León son los pañuelos de seda que luce con las marcas Gucci y Louis Vuitton. Estas prendas se cotizan en al menos 5 mil 350 pesos, según la firma francesa, algunas incluso pueden alcanzar 11 mil pesos.

También ha vestido una blusa con los logos de la firma Carolina Herrera, y un cinturón Gucci con un costo de 11 mil 800 pesos. Asimismo, se le ha visto con una bolsa color verde con detalles acolchados de la marca Gucci, el cual está considerado como un artículo agotado en tiendas, pero que en páginas de venta por Internet, como eBay, se ofrecen en 49 mil pesos.

La diputada del Verde Ecologista, cuyo partido es parte de la “bancada de la transformación” que promueve la austeridad entre los funcionarios, lució un vestido color verde de la marca Carolina Herrera, cuyo modelo similar con mangas se vende en 22 mil pesos.