Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 6

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la solicitud de la ministra María Estela Ríos González para excusarse de ser ponente y participar en la resolución de un recurso promovido por Grupo Elektra contra la ministra Lenia Batres Guadarrama, al reconocer que la “cercanía” entre ambas –por haber trabajado juntas en la Consejería Jurídica de la Presidencia– podría comprometer su imparcialidad.

El impedimento fue avalado ayer con siete votos a favor y uno en contra, el de la propia Batres, quien rechazó la validez de la causa. “La cercanía no constituye una causal de impedimento, y las relaciones laborales tampoco generan impedimento”, argumentó.

Ríos González se declaró impedida para conocer del impedimento 33/2024, promovido por Elektra en 2024 contra las ministras Batres, Yasmín Esquivel Mossa y el ahora ministro en retiro Alberto Pérez Dayán, con el propósito de que no participen en la revisión de un amparo promovido por la empresa en contra de un crédito fiscal de 33 mil 306 millones de pesos correspondiente al ejercicio 2013.