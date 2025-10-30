César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 5

Alrededor de 800 jueces y magistrados que fueron cesados o renunciaron a participar en la elección judicial de junio pasado aún no reciben el pago de indemnizaciones extraordinarias, que incluían tres meses de sueldo y 20 días por año trabajado.

Froylán Muñoz Alvarado, ex magistrado adscrito en Michoacán, y Faustino Gutiérrez Pérez, juez de distrito en retiro, señalaron que conforme a los transitorios décimo del decreto de la reforma judicial publicado el 15 de septiembre de 2024 y vigésimo de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF), los impartidores de justicia que declinaron su candidatura o que no resultaron electos serían acreedores a un pago extraordinario, el cual debía ser cubierto con los recursos que derivarían del proceso de extinción de los fideicomisos que operaba el entonces Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Sin embargo, recordaron que en abril de este año, Nacional Financiera (Nafin) transfirió a la Tesorería de la Federación el dinero que el CJF le había encomendado para su administración.

Ayer, poco más de 50 ex juzgadores se manifestaron en instalaciones del Órgano de Administrador Judicial (OAJ) de la colonia Guadalupe Inn, donde bloquearon la avenida Revolución con dirección de Sur a Norte durante media hora, lo que causó que conductores se molestaran.

Muñoz Alvarado indicó que el incumplimiento de dicha disposición constitucional afecta “gravemente” a las familias de los juzgadores, en particular a las mujeres que son cabeza de familia y tienen a su cargo hijos, así como a padres mayores de edad, compromisos escolares, pagos de hipotecas y deudas en general.