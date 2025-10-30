Alonso Urrutia, Alma E. Muñoz y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 29

En la reunión que sostuvo el canciller Juan Ramón de la Fuente con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se le planteó claramente que en los casos en los que el gobierno estadunidense detecte el desplazamiento de lanchas que transporten drogas, aunque sea en aguas internacionales pero en las inmediaciones de nuestra zona económica, deberá notificar a la Secretaría de Marina para que actúe en consecuencia, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al dar detalles de los planteamientos del gobierno mexicano, la mandataria aseveró: “nosotros no estamos de acuerdo con estas intervenciones. Tenemos un modelo, un protocolo que ha dado muchos resultados”, en los términos pactados de la colaboración que rige entre ambos países ya sea para que intervenga la Marina o algunas instancias estadunidenses. En principio, el embajador estuvo de acuerdo y lo comentará a las instancias competentes de su gobierno.

Mencionó que el ataque a una lancha que hizo que el canciller citara al embajador, si bien tuvo lugar en aguas internacionales, “pero ya (fue) en lo que tiene que ver con la ubicación de nuestro país. Es decir, había habido (otros ataques) más al sur y ahora fue en la ubicación, en latitud y longitud de nuestro país”.