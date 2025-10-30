▲ El embajador de nuestro país ante la ONU, Héctor Vasconcelos, afirmó que siguen los prejuicios de la guerra fría. Foto SRE

Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 28

México denunció en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el “continuo desacato” a la voluntad mayoritaria de la comunidad internacional que cada año exige el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace más de seis décadas.

En el contexto del debate y votación de la resolución que pidió nuevamente el fin de esa política, el representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, reafirmó el apoyo histórico mexicano a la isla y subrayó que las sanciones unilaterales atentan contra la paz y el desarrollo de los pueblos.

La resolución fue aprobada por 165 votos a favor, entre ellos el de México, siete en contra (Argentina, Hungría, Israel, Estados Unidos, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania), así como 12 abstenciones.

“Observamos un continuo desacato a la voluntad mayoritaria de la comunidad internacional y de las resoluciones de esta Asamblea General. Pareciera que aún no podemos escapar de los prejuicios y las intolerancias de la guerra fría, que ha mostrado su indiscutible fracaso”, expresó Vasconcelos ante el pleno, tras reconocer la presencia del canciller cubano, Bruno Rodríguez.