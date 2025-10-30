De los corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 32

Después de tres días de bloqueos carreteros de productores de maíz en demanda de un mejor precio por tonelada del grano, ayer se comenzaron a retirar los cierres en Guanajuato, Jalisco y Michoacán tras llegar a un acuerdo con el gobierno federal. Mientras, en Morelos, Sinaloa y Baja California continuaban con las movilizaciones al asegurar que con ellos no hubo convenio.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación señaló que estas protestas dejaron pérdidas por 2 mil 300 millones de pesos por re-trasos en transporte, cancelación de entregas, costos extras de almacena-je y desabasto temporal de insumos industriales y alimentos básicos.

En Guanajuato se retiraron 28 cercos y seguían obstruidos los tramos en Juventino Rosas, Salvatierra y Yuriria. Los labriegos aceptaron retirarse al acordar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz.

Once puntos cerrados en Jalisco comenzaron a reabrirse ayer a las 8. Esta entidad es la segunda productora nacional de maíz después de Sinaloa y, según Desarrollo Rural estatal, su producción es de 3.8 millones de toneladas al año.