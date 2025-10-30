▲ Labriegos de Guanajuato, durante el cierre que realizaron con tractores en la carretera León-Aguascalientes para exigir un precio justo por sus cosechas de maíz. Foto Cuartoscuro

Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 32

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural alcanzó un acuerdo con los productores de maíz de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, ayer, durante la madrugada, lo que permitió la liberación de gran número de las carreteras que permanecían bloqueadas desde el lunes.

Convinieron en que los gobiernos federal y estatales entregarán un apoyo de 950 pesos por tonelada y se creará un nuevo Sistema de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del maíz para buscar mejores precios.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el apoyo se otorgará de manera directa a los campesinos, “porque es un momento en el que ha caído el precio internacional del maíz”, lo que los ha afectado de manera importante.

“Sin chantajes, evidentemente, porque ellos pedían muchísimas cosas y nosotros dijimos: ‘lo que se puede es esto, porque nosotros tampoco podemos prometer cosas que no se pueden cumplir”, dijo.

Sheinbaum dejó entrever que algunas organizaciones pretendían regresar al pasado en el cual a éstas se les entregaban los recursos sin la certeza de que fueran trasladados en su totalidad a los productores.

El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, destacó que el problema se originó por un entorno internacional adverso en el que hay un stock global de maíz enorme, con una gran disponibilidad y que en México suma mil 300 millones de toneladas.

Esto desplomó el precio a 3 mil 400 pesos por tonelada y 4 mil 850 si se suma el transporte, lo que no cubre ni el costo de producción. Sheinbaum detalló que con la guerra en Ucrania se alcanzó un precio superior a 7 mil pesos.

La Presidenta destacó como una parte importante que posibilitó el acuerdo las negociaciones que se realizaron desde hace una semana con las grandes monopolios de las empresas harineras (Minsa, Maseca y Cargill) para convenir con ellos que hagan un esfuerzo mayor y paguen la tonelada de maíz en México a un precio más alto al que rige internacionalmente y sea un poco mayor a 5 mil pesos. Lo importante también –añadió Berdegué– es que se adquiera toda la producción nacional.