El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a su par chino, Xi Jinping, de "muy duro negociador".

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 25

Busán. La disputa comercial entre Estados Unidos y China quedó “resuelta”. Así resumió el presidente Donald Trump el encuentro que sostuvo este jueves, tiempo local, con el líder chino Xi Jinpg, la primera entre las dos mayores potencias económicas en seis años, reportó Afp. “Me pareció una reunión increíble”, añadió, citado por Reuters.

Después de la cita, ya a bordo del Air Force One –el avión presidencial–, Trump anunció una reducción a diferentes aranceles que su gobierno impuso en los últimos meses a productos chinos y aseguró que Pekín reanudaría las compras de soya estadunidense.

Trump dio a conocer que había acordado reducir los aranceles a China a 47 por ciento, 10 puntos porcentuales menos que el nivel previo, a cambio de que Pekín reanudara las compras de soya estadunidense, mantuviera el flujo de exportaciones de tierras raras –minerales esenciales para las tecnologías verdes y la inteligencia artificial– y tomara medidas enérgicas contra el comercio ilícito de fentanilo, informó Reuters.

Antes de la reunión, Trump había amenazado con una importante subida que habría elevado los aranceles en 100 por ciento, pero explicó a los periodistas que no era necesario llevar a cabo ese plan, recordó Ap.

Las declaraciones del presidente estadunidense, tras reunirse cara a cara con el líder chino durante 40 minutos en la ciudad surcoreana de Busán (su primer encuentro desde 2019), marcaron el final de la gira relámpago de Trump por Asia, durante la cual también destacó los avances comerciales con Corea del Sur, Japón y otros países del sudeste asiático.

El presidente Xi Jinping, destacó que el desarrollo y la revitalización de China van de la mano con la visión de su homólogo estadunidense, Donald Trump, de “hacer Estados Unidos grande otra vez”, de acuerdo con Xinhua.

Afirmó que era natural que ambos países “no siempre coincidieran” y añadió que era “normal que las dos principales economías del mundo tuvieran fricciones de vez en cuando.

“China y Estados Unidos deben ser socios y amigos. Eso es lo que nos ha enseñado la historia y lo que necesita la realidad”, indicó, según la agencia noticiosa china. Xi manifestó también que está dispuesto a continuar trabajando con Trump para cimentar una base sólida para las relaciones China-Estados Unidos y crear un buen ambiente para el desarrollo de ambos países.