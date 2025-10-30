Merry MacMasters

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 6

Al igual que su “brillante y lúcida prosa”, la obra visual de CarlaRippey es “poco ajustada” a las categorías que “han prevalecido en las narrativas dominantes sobre las artes visuales en México en los pasados 50 años, periodo en que ha formado parte del medio artístico del país”, escribe la crítica de arte Karen Cordero en Carla Rippey (Ediciones Trilce), libro que acompaña la exposición La imagen interceptada, montada en el Museo Universitario del Chopo.

El libro de 288 páginas se apunta a ser el más completo dedicado a la vida y obra de la influyente artista que, entre otras cosas, fue la primera mujer en dirigir la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, donde es profesora desde 2002. También es miembro de número de la Academia de Artes.

Aparte de Cordero, la edición comprende textos de Margo Glantz, Tania Ragasol, Olivier Debroise, Francisco Casas y Carlos E. Palacios, entre otros. También incluye escritos autobiográficos de la artista, material personal fotográfico y documental.

De acuerdo con Cordero, los inicios del trabajo creativo de Rippey en el ámbito de la escritura, y su ambición juvenil de ser poeta “fluyen como un río subterráneo en el trasfondo de su trayectoria. Visibilizarlos nos permite entender con mayor claridad la estructura básicamente poética de su obra y su construcción metafórica por medio del establecimiento de vínculos intuitivos entre imágenes prexistentes, cuyo significado transforma y recontextualiza.

“A través de la relaboración de los encuentros que produce entre representaciones provenientes de diversos contextos, utilizando el dibujo, la gráfica y otros medios de intervención y representación, Rippey resalta las relaciones que construye y, al mismo tiempo, las disimula a través de su apropiación íntima por medio del acto manual y material de creación.