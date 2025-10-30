Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 36

Derivado de una carpeta de investigación por presunta violación en el albergue Casa de las Mercedes, ubicada en la colonia San Rafael, demarcación Cuauhtémoc, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) realizó una diligencia en el lugar en coordinación con el DIF y rescataron a 35 menores de edad. Posteriormente, personal de la alcaldía realizó una revisión y colocó sellos de clausura.

La diligencia comenzó pasadas las 15 horas, cuando células de agentes de la Policía de Investigación (PDI) acudieron al predio ubicado en la calle Miguel Shultz e ingresaron por las indagatorias de que el hijo de la fundadora de la casa hogar se encuentra bajo proceso penal por violación.

Posteriormente, personal del DIF acudió para hacer el traslado de los menores, a quienes subieron a un camión, desde donde gritaban y golpeaban las ventanillas.

Tras el traslado de los menores, autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc acudieron para hacer una revisión del lugar en materia de protección civil, y administrativa por parte del Instituto de Verificación, tras lo cual fueron colocados los sellos de clausura.