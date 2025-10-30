▲ El programa de subsidios que se creó en el gobierno de la hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, operaba con un esquema social. En esta imagen, la garza en Huipulco Foto Luis Castillo

Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 35

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México investiga una red que operaba un negocio particular a costa del erario y del agua pública por medio de pipas desde la alcaldía de Tlalpan durante la gestión de Alfa González Magallanes.

En las zonas altas de la demarcación, el bombeo para el abasto de agua que realiza la Secretaría de Gestión Integral del Agua no tiene la suficiente presión para llegar a pueblos como Parres el Guarda, San Miguel Topilejo, Ajusco y San Miguel Chicalco, entre otros, por lo que se mantiene un programa de abasto con pipas subsidiadas.

El programa que se creó desde la administración de la hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, operaba con un esquema social: pipas contratadas por la alcaldía abastecían a las familias con un control de viajes y supervisión de entregas.

De acuerdo con la investigación que la Contraloría lleva a cabo por presuntos actos de corrupción, el esquema se modificó en la pasada administración mediante un padrón irregular, con el cual se hizo una presunta venta ilegal de números económicos, que era la forma en que se registraban las pipas del programa, entre 50 mil y 100 mil pesos.

Con los números, los piperos, incluso de empresas privadas, eran incluidos en el padrón oficial para que los camiones cargaran agua como sin fuera de apoyo social, pero ellos hicieron su propio negocio y la revendían a particulares e incluso a empresas.

La red de operación involucra desde funcionarios de alto nivel hasta operadores de las garzas y cobradores, algunos de los cuales ya fueron cesados.