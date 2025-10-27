Ap

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 29

A casi un mes de cierre del gobierno de Estados Unidos, vuelos con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles fueron detenidos el domingo por la mañana debido a escasez de personal en una instalación de control de tráfico aéreo en el sur de California, informó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés).

La FAA emitió una retención temporal en tierra en uno de los aeropuertos más concurridos del mundo poco después de que el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, predijo que los viajeros lidiarán con más retrasos y cancelaciones de vuelos en los próximos días, ya que los controladores de tráfico aéreo del país trabajan sin recibir pago durante el cierre del gobierno federal.

Duffy declaró a Fox News que más controladores estaban reportándose enfermos a medida que las preocupaciones económicas aumentan el estrés de un trabajo de por sí desafiante.

“Ayer mismo tuvimos 22 activaciones de personal. Esa es una de las cifras más altas que hemos visto en el sistema desde que comenzó el cierre. Y eso es una señal de que los controladores están al límite”, expresó.

La FAA indicó que los aviones con destino a Los Ángeles fueron retenidos en sus aeropuertos de origen a partir de las 11:42 de la mañana hora del este, causando retrasos de una hora y 40 minutos en promedio.

La escasez de personal también causó ayer interrupciones de despegues y llegadas en el Aeropuerto Internacional Liberty de Newark y el Aeropuerto de Teteboro, en Nueva Jersey, así como en el Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida en Fort Meyers, Florida.