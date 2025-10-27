Lunes 27 de octubre de 2025, p. 28
Kuala Lumpur., El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció ayer un acuerdo con Estados Unidos para revisar la imposición de aranceles de 50 por ciento a productos brasileños ordenada en agosto pasado por su homólogo estadunidense, Donald Trump, con quien se reunió durante unos 45 minutos en la capital de Malasia.
Trump y Lula hablaron en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), que tiene lugar en la ciudad de Kuala Lumpur. “Acordamos que nuestros equipos de trabajo se reúnan inmediatamente para avanzar en la búsqueda de soluciones para las tarifas y sanciones contra las autoridades brasileñas”, expresó el mandatario sudamericano en un mensaje difundido en redes sociales.
Su par estadunidense dijo prever “buenos acuerdos” con Brasil. “Deberíamos llegar a acuerdos satisfactorios para nuestros dos países. Creo que acabaremos teniendo una muy buena relación”, añadió.
Trump había vinculado la medida arancelaria a lo que calificó de cacería de brujas contra el ex presidente del país sudamericano Jair Bolsonaro.
El gobierno estadunidense también puso sanciones a varios funcionarios brasileños, entre ellos el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien supervisó el juicio que llevó a la condena de Bolsonaro por intento de golpe de Estado.
Durante la conversación, Lula da Silva y Trump acordaron que se suspenderán los aranceles mientras se lleve a cabo una negociación entre representantes brasileños y estadunidenses, según explicó a periodistas del canciller de la nación sudamericana, Mauro Vieira.
Vieira precisó que Trump y Lula instruyeron a sus equipos iniciar ayer mismo las negociaciones sobre los aranceles.
Las pláticas serán conducidas por el propio canciller brasileño, quien estará asistido por el viceministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Márcio Fernando Elias Rosa, mientras por el lado estadunidense participarán el secretario de Estado, Marco Rubio, y el del Tesoro, Scott Bessent.