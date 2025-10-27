Xinhua, Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 28

Kuala Lumpur., El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció ayer un acuerdo con Estados Unidos para revisar la imposición de aranceles de 50 por ciento a productos brasileños ordenada en agosto pasado por su homólogo estadunidense, Donald Trump, con quien se reunió durante unos 45 minutos en la capital de Malasia.

Trump y Lula hablaron en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), que tiene lugar en la ciudad de Kuala Lumpur. “Acordamos que nuestros equipos de trabajo se reúnan inmediatamente para avanzar en la búsqueda de soluciones para las tarifas y sanciones contra las autoridades brasileñas”, expresó el mandatario sudamericano en un mensaje difundido en redes sociales.

Su par estadunidense dijo prever “buenos acuerdos” con Brasil. “Deberíamos llegar a acuerdos satisfactorios para nuestros dos países. Creo que acabaremos teniendo una muy buena relación”, añadió.

Trump había vinculado la medida arancelaria a lo que calificó de cacería de brujas contra el ex presidente del país sudamericano Jair Bolsonaro.