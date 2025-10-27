De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 26

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, pidió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una actualización de la deuda de sus empresas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se comprometió públicamente a liquidarla “en menos de 10 días”.

Sin embargo, la cifra que el empresario está “dispuesto” a pagar (7 mil 600 millones de pesos, según una carta enviada a la Presidenta y que incluye un abono previo de 2 mil 700 millones de pesos en 2022) está lejos de lo reclamado por el gobierno mexicano: 74 mil millones de pesos, según lo informado en junio por la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano.

El mensaje a la mandataria fue enviado la noche del sábado, durante un acto gratuito en la Arena Ciudad de México, donde Salinas Pliego celebró su cumpleaños con el lema “Celebra los 70 del Tío Richie”. Ahí, empleados y seguidores del quinto hombre más rico de México le corearon “presidente”.

Empleados de Grupo Salinas reprodujeron ayer en sus cuentas de redes sociales parte del mensaje que el empresario ofreció en su reunión, en el que afirmó que desea saldar sus adeudos con el fisco.