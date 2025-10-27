Deportes
Ver día anteriorLunes 27 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/27. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Deportes/Clásico español para los merengues/
A nterior
 
Clásico español para los merengues
Foto
▲ Con tantos de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, el Real Madrid (de blanco) conquistó el clásico español al imponerse 2-1 al Barcelona, partido disputado en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto merengue rompió una racha de cuatro descalabros consecutivos ante los azulgranas y sigue de líder, ahora con 27 unidades, con cinco de diferencia del conjunto culé, su más cercano perseguidor.Foto Afp
Periódico La Jornada
Lunes 27 de octubre de 2025, p. a11
A nterior