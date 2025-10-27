Clásico español para los merengues
▲ Con tantos de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, el Real Madrid (de blanco) conquistó el clásico español al imponerse 2-1 al Barcelona, partido disputado en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto merengue rompió una racha de cuatro descalabros consecutivos ante los azulgranas y sigue de líder, ahora con 27 unidades, con cinco de diferencia del conjunto culé, su más cercano perseguidor.Foto Afp
Periódico La Jornada
Lunes 27 de octubre de 2025, p. a11
