ste domingo está prevista la primera reunión entre Lula da Silva y Donald Trump desde que el norteamericano asumió su segundo mandato presidencial.

Se dará en Malasia, donde los dos están para participar de una reunión internacional sobre medio ambiente.

A esta altura, el tema de la reunión llama menos la atención de políticos y hasta colaboradores directos de Lula, además de analistas y observadores brasileños, que el encuentro entre los dos mandatarios.

Nadie ignora, nadie olvida, la importancia de los temas que serán debatidos. Pero nadie olvida ni ignora la importancia del encuentro entre los dos. Al fin y al cabo, hay una serie de medidas durísimas, restrictivas, impuestas por Washington en las relaciones comerciales entre los dos países.

Como se recordará, Lula, luego de un rapidísimo encuentro de paso, tuvo una primera conversa con Trump desde que él asumió su segunda presidencia por teléfono. Insistía en que sólo admitiría una conversa frente a frente, pero cedió.

Ha sido una conversa larga, de media hora, y al final cambiaron sus números directos de teléfonos móviles para otras conversas, en una actitud considerada amistosa en ambos países.

Ahora se verán y conversarán en vivo.

Y son muchos los temas prioritarios para Brasil. Además de los aranceles enormes puestos a las exportaciones brasileñas a Estados Unidos, hay medidas restrictivas impuestas a integrantes del Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la justicia en Brasil, la cuestión venezolana y cómo el gobierno de Lula podría ayudar a disminuir la tensión tanto interna como externamente, o sea, en las relaciones entre Washington y Caracas y, de paso, hablando también de Bogotá.