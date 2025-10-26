A

ntes de iniciar el presente artículo queremos poner en práctica el derecho al cuestionamiento que mis estimados lectores han reclamado. Es tiempo de preguntarnos si todo lo que está pasando en nuestro país es muestra de que vamos por buen camino. No olvidemos que nuestra sociedad no es perfecta y ningún sistema garantiza totalmente el bienestar de la sociedad.

Hoy opinamos sobre el sistema de salud. Aunque ya lo hemos hecho en otras ocasiones, es importante no dejar de analizar y cuestionar lo que aún está en construcción, y sobre lo ya construido. Es nuestra obligación ciudadana mantenernos alerta para que lo ya logrado se conserve y no permitamos que se derrumbe. Tuvimos un periodo en México donde el IMSS y el ISSSTE fueron un pilar y garantía de buena atención médica, o al menos funcionaban mejor que antes de la era neoliberal. No decimos con esto que el actual gobierno esté equivocando sus políticas públicas en esta área. Al contrario, están tratando de rescatar lo que se estaba desmoronando.

Roma no se construyó en un día, frase célebre que nos recuerda lo difícil que es aplicar un sistema para construir una sociedad. Por ello, es importante que, como ciudadanía, denunciemos las deficiencias del sistema actual y los desvíos de los recursos, ya sea por corrupción o por irresponsabilidad. Opinemos y aportemos ideas para mantener el buen funcionamiento de nuestras instituciones.

Las alternativas diferentes a la alopatía o medicina convencional en México, por muchos años fueron abandonadas, ignoradas, incluso reducidas a prácticas caseras, como si no tuvieran un lugar histórico en nuestra vida cotidiana en la búsqueda del alivio a las dolencias. Las técnicas de la homeopatía, herbolaria, acupuntura y otras alternativas igualmente científicas han mostrado gran efectividad, sin embargo, están fuera del actual esquema de salud pública. Es claro que las grandes empresas farmacéuticas se han encargado de no permitir su crecimiento e integración oficial a nuestro sistema general de salud.

Respecto de la existencia del ISSSTE, IMSS, Secretaría de Salud y todas las instancias oficiales gratuitas, no olvidemos que son el resultado de largas luchas sociales por obtener este derecho. Es verdad que han sido el salvavidas para millones de pacientes, pero las grandes deficiencias que hemos venido padeciendo desde sexenios atrás nos enfrentan a una paradoja: apoyar exigiendo. No sólo para recibir atención suficiente, también para que la salud en México no se desplome. No es cualquier cosa. El personal contratado para salvaguardar la integridad física de la población usuaria tiene en sus manos una gran responsabilidad, aunque las deficiencias actuales y los estragos ocasionados nos muestran que no se han dado cuenta de tal encomienda. La pregunta de nuestros lectores es ¿ha sido eficiente el sistema de salud con este nuevo gobierno? Hacemos hincapié en que el presente cuestionamiento no es una acusación, es una reflexión.