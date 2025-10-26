▲ El colectivo Justicia para Nuestros Deudos trabaja en la identificación de los cuerpos. Foto La Jornada

Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 10

Dora Elena Delgado Barraza se niega a abrir la urna funeraria que contiene los restos de su esposo. No sabe si dentro hay cemento, arena, grava o tierra. Así como ella, hay mil 500 familias esperando encontrar una certeza en el “crematorio del horror” que mantiene a Chihuahua en una inédita crisis sanitaria de fraude, negligencia y omisiones delictivas por parte del gobierno de la panista María Eugenia Campos Galván.

A cuatro meses del hallazgo de 386 cuerpos embalsamados sin incinerar, correspondientes a 213 hombres, 165 mujeres y ocho indeterminados, que fueron almacenados durante cuatro años en condiciones insalubres e ilegales en el crematorio Plenitud, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa en Ciudad Juárez, por primera vez se ha interpuesto una denuncia penal por el delito vinculado con la desaparición de personas.

“A quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre, destruya total o parcialmente restos de un ser humano o el cadáver de una persona con el fin de ocultar la comisión de un delito, se le impondrá una pena de 15 a 20 años de prisión”, estipula el artículo 37 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

Dora Elena decidió ser la primera en exigirle al gobierno, por medio de la denuncia penal 37-2025-0029463 interpuesta ante la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, que identifique debidamente los restos de su esposo, fallecido el 30 de junio del año pasado.

“Estos cuerpos están desaparecidos. Hay cuerpos, pero no tienen nombre. No he tenido el valor de abrir la urna, está sellada”, dice Dora Elena, vocera del colectivo Justicia para Nuestros Deudos, en entrevista con La Jornada.

Comenta que gracias a la urna sellada, pudo actuar judicialmente frente al silencio institucional del gobierno estatal, que sólo ha identificado 123 cuerpos y se niega a recibir denuncias mientras no existan restos mortales.

En tanto, las familias que ya recibieron un cuerpo han interpuesto 85 denuncias por fraude contra el crematorio y las seis funerarias cómplices: Luz Divina, Capillas Protecto Deco, Del Carmen, Ramírez, Latinoamericana y Amor Eterno.

Duelo interrumpido

Desde el pasado 27 de junio, día del hallazgo de los 386 cuerpos, los afectados han vuelto a vivir el duelo, que ahora ha quedado interrumpido. A los dos días de lo sucedido, Dora Elena tomó la iniciativa de formar el colectivo Justicia para Nuestros Deudos.

“Cuando yo vi a toda la gente en las oficinas del crematorio, familiares desesperados, y luego cuando fui a la funeraria, estaba la gente desbordada, mientras ahí nos trataban con una falta de respeto; mandaron llamar a Seguridad Pública, me intentaron sacar dos veces del lugar, pero me resistí porque estaba apoyando a la gente.”

Añade: “La gente lloraba con sus urnas. Fueron escenas de frustración, tristeza, coraje y mucho sentimiento, porque volvimos a vivir el duelo. La afectación generada por un fallecido no es sólo a una persona; es al abuelo, a los padres, a los tíos, a varias generaciones”.

Cuenta que su esposo murió el 30 de junio de 2024 y recuerda que del crematorio le llevaron las cenizas a su casa. La urna que le dieron decía “Crematorio memorial”, pero el documento señalaba otro lugar: “Ese crematorio me dijo que no cremó a mi esposo. Ellos me dan un papel que dice ‘Crematorio Renacimiento’. Es una vorágine, nos entra la duda, sobre todo con el caos que estamos viviendo”.

Dora Elena prepara el altar que las familias van a colocar en el centro histórico de Ciudad Juárez para rendir el respeto a sus deudos el próximo 2 de noviembre: “Vivimos en la incertidumbre, angustia e impotencia. El gobierno de Chihuahua simula hacer, pero no hace”.

Cuando murió su esposo, inició una terapia sicológica y hace unos meses pensó que ya había cerrado un ciclo: “Me alejé de mi trabajo para vivir mi duelo. Pensé que iba a poder cerrarlo, pero no. Son duelos muy íntimos los que estamos viviendo. Es mi pérdida, hace un año la gestioné y ahora, cuando creía que ya estaba lista, resulta que no. Es terrible vivir con la incertidumbre. Veo mucho enojo, frustración. Los familiares dicen que nos dan atole con el dedo. Y es que no nos resuelven, al contrario, el gobierno nos pone trabas”.

Proceso tortuoso

Las familias de los fallecidos han pasado por un complicado proceso para identificar los restos. El primer método utilizado por los familiares fue el reconocimiento de prendas de vestir, algo que resultó sumamente doloroso y tortuoso para todos.

La doctora Edith Gabriela Reyes Tovil critica la mala actuación de las autoridades de Chihuahua involucradas en este caso. Su hijo, Carlos Esteban Carreón Reyes, murió el 20 de diciembre de 2021 a la edad de 27 años, y todavía no tiene la certeza de que sus cenizas estén en la urna que recibió de la funeraria Luz Divina.