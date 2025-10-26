Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 8

Sobre el caso de Maha Schekaibán, que este periódico ha publicado el 2 de octubre de 2025, titulado: “La violencia vicaria mata a las mujeres en vida”, lamentablemente, han sido desinformados con medias verdades y francas mentiras.

Consternado por el daño que las falsedades difundidas han causado a mis hijos, me veo en la necesidad de compartir múltiples precisiones que considero fundamentales.

Existe un video que documenta el caso: x.com/mahamiente

Los niños, el centro de todo. El bienestar, seguridad y desarrollo de mis hijos han sido siempre mi prioridad. Cada decisión tomada en este proceso responde únicamente a ese principio irrenunciable.

La resistencia hacia su madre tiene explicación. En el tiempo en que estuvieron bajo el cuidado exclusivo de Maha, mis hijos vivieron encierros injustificados, candados en las puertas, aislamiento de la escuela y vigilancia permanente por seis guardaespaldas ex militares instalados dentro del propio hogar.

Por órdenes de Maha, mis hijas adolescentes fueron obligadas a convivir dentro de su propio hogar con hombres extraños. Los niños fueron grabados contra su voluntad, descuidados en sus necesidades básicas y sometidos a episodios de violencia física y emocional. No fue una “interferencia parental” ni “violencia vicaria” lo que quebró el vínculo materno, sino las vivencias reales de mis hijos y el miedo que experimentaron.

Las acusaciones en mi contra son falsas. Jamás ejercí violencia contra Maha. Durante 18 años la amé y la respeté. Existen cartas suyas, previas al divorcio, que lo acreditan. Procreamos 5 hijos con mucho amor. La narrativa de violencia surgió como una estrategia legal, cuidadosamente diseñada para presionar económicamente, usando a los niños como moneda de cambio, exigiéndole a mi familia millones de dólares.

Conductas preocupantes. Múltiples reportes y evaluaciones oficiales realizados por el Tribunal de Justicia de la CDMX reportan a Maha con comportamientos hostiles, acusaciones infundadas, agresividad, impulsividad y reacciones desproporcionadas. Lejos de estigmatizar, creo firmemente que se requiere acompañamiento profesional que permita una revinculación familiar sana y segura.

No le fueron arrebatados los niños. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México retiró a los niños de su domicilio por encontrarlos en situación de riesgo. Posteriormente, ellos expresaron su deseo de vivir conmigo y así lo ratificó el tribunal. El discurso de Maha de niños arrebatados es una estrategia mediática sin fundamento y contraria a las peticiones de los niños hacia las autoridades.

Siempre he estado abierto al encuentro. He solicitado convivencias, encuentros y procesos de mediación. He pedido reiteradamente avanzar por la vía del diálogo, el acuerdo y el entendimiento. Afortunadamente, ya existen convivencias frecuentes entre los niños y Maha, y un proceso formal de revinculación dentro del tribunal.