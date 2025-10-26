Fernando Camacho Servín

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 6

La Secretaría de Salud (Ssa) habría incurrido en probables irregularidades en el ejercicio de casi 20 millones de pesos por diversos fallos en los servicios de ciberseguridad, telecomunicaciones y operación de servicios de cómputo, ya que fue omisa en la supervisión de dichos trabajos, indicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Como parte de su segunda entrega de informes individuales de fiscalización de la cuenta pública 2024, la entidad revisora analizó los contratos firmados por la Ssa en relación con las tecnologías de información y comunicaciones que utilizó el año pasado.

Como resultado de dicho estudio, la ASF documentó que la dependencia presentó “omisiones en la supervisión y el seguimiento de las actividades requeridas del servicio integral de telecomunicaciones, así como la falta de soporte documental de los pagos por los servicios proporcionados por los proveedores”.

Al explicar con mayor detalle este tema, la Auditoría puntualizó que “se observaron deficiencias en el monitoreo de red, debido a que no fueron configurados los umbrales y a la falta de evidencia sobre la compatibilidad técnica del sistema.

“Asimismo, se detectaron debilidades en los controles aplicados en el Centro de Operación de Red y el de Seguridad, así como en la supervisión de los cambios relacionados con los anchos de banda requeridos por la secretaría y con la infraestructura de los cuartos de telecomunicaciones”.