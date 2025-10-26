Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 5

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron en Sonora más de mil kilogramos de metanfetamina, cuatro de fentanilo y cinco de goma de opio.

El decomiso se dio tras una revisión en el Puesto Militar de Seguridad Estratégico “Cucapah”, en San Luis Río Colorado, a un tractocamión procedente del Espinal, Sinaloa, y con destino a Mexicali, Baja California. En la revisión se hallaron al interior del camión paquetes de droga entre cajas de chile, por lo que se detuvo al conductor y se procedió al aseguramiento de las drogas.

El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, señaló la Defensa.

Asimismo, jueces federales con sede en la Ciudad de México y Quintana Roo dictaron vinculación a proceso de dos personas por su probable responsabilidad en los delitos de cohecho, tentativa de fraude y fraude. Una de ellas se desempeñaba como defensor de oficio.