Domingo 26 de octubre de 2025, p. 5
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron en Sonora más de mil kilogramos de metanfetamina, cuatro de fentanilo y cinco de goma de opio.
El decomiso se dio tras una revisión en el Puesto Militar de Seguridad Estratégico “Cucapah”, en San Luis Río Colorado, a un tractocamión procedente del Espinal, Sinaloa, y con destino a Mexicali, Baja California. En la revisión se hallaron al interior del camión paquetes de droga entre cajas de chile, por lo que se detuvo al conductor y se procedió al aseguramiento de las drogas.
El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, señaló la Defensa.
Asimismo, jueces federales con sede en la Ciudad de México y Quintana Roo dictaron vinculación a proceso de dos personas por su probable responsabilidad en los delitos de cohecho, tentativa de fraude y fraude. Una de ellas se desempeñaba como defensor de oficio.
En el primer caso, la jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente dictó vinculación a proceso y prisión preventiva contra Héctor A por tentativa de fraude, pues presuntamente realizó una llamada telefónica a un área de la Fiscalía General de la República en la que solicitó depósitos de dinero haciéndose pasar por un servidor público federal.
En el segundo caso, un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Quintana Roo, con residencia en Cancún, vinculó a proceso a Alicia B, ex defensora pública federal, por los delitos de fraude y cohecho, pues solicitó dinero a su defendido, alegando que éste era para obtener su libertad, así como para cumplir con una de las condiciones impuestas por el juez de control.