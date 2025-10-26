▲ La Red Regional de Familias Migrantes está brindando apoyo en este hecho. Foto Jair Cabrera Torres

Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 5

A casi un año de la desaparición en México de un grupo de 40 migrantes de distintas nacionalidades, entre ellas Cuba, Honduras y Ecuador, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha iniciado indagatoria formal alguna sobre el caso a pesar de las múltiples denuncias que se han realizado, señalaron familiares de las víctimas.

Por el contrario, externaron que han encontrado trabas institucionales porque además de no poder iniciar la búsqueda de sus seres queridos en México, debido a la “burocracia” para obtener un documento migratorio, existe una “indiferencia” de las autoridades y han sufrido “un camino lleno de extorsiones y amenazas”.

Desde sus países de origen, y mediante una conferencia virtual, madres, hermanas y abuelas de las víctimas explicaron que el grupo de personas salió de San José El Hueyate, en la costa de Chiapas, y abordaron dos lanchas con rumbo Juchitán, Oaxaca, pero se perdió rastro de ellos la mañana del 21 de diciembre de 2024.

Su propósito era llegar a Estados Unidos y antes hacer escala en la Ciudad de México.

Desde Cuba, Graciela Ramos, madre de Dairanis Tan, una de los 40 migrantes desaparecidos, señaló que la FGR “ha demostrado una indiferencia alarmante a la desaparición de nuestros seres queridos”, pues a la fecha, indicó, no ha abierto ninguna carpeta de investigación.

Agregó que las familias enfrentan dificultades para interponer denuncias ante las autoridades consulares de sus países, pero también en México debido a la falta de comunicación y de asesoría.

“La inacción de la Fiscalía (General) no sólo impide que encontremos a nuestros hijos, sino que permite que se perpetúe la impunidad”, reprochó.