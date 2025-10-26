Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 18

Dublín. Catherine Connolly, una veterana legisladora situada en la izquierda del espectro político irlandés, fue electa presidenta ayer por un margen aplastante, en un duro reproche a la coalición de centroderecha recientemente relecta en el país europeo.

Connolly, de 68 años, crítica desde hace tiempo con la Unión Europea (UE) en una Irlanda abrumadoramente a favor de la coalición, y respaldada por la oposición dominada por la izquierda, no era un nombre conocido, y muchos la subestimaron al principio de la contienda electoral.

La virtual presidenta tomó impulso con el avance de la campaña, entusiasmó a los votantes más jóvenes y fue elegida con 63.4 por ciento de los sufragios. La otra candidata, la ex ministra del gabinete Heather Humphreys, obtuvo 29.5 por ciento.

“Seré una presidenta que escuche, que reflexione y que hable cuando sea necesario. Juntos podemos dar forma a una nueva república que valore a todos”, declaró Connolly en un discurso en el castillo de Dublín.