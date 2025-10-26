Domingo 26 de octubre de 2025, p. 18
Dublín. Catherine Connolly, una veterana legisladora situada en la izquierda del espectro político irlandés, fue electa presidenta ayer por un margen aplastante, en un duro reproche a la coalición de centroderecha recientemente relecta en el país europeo.
Connolly, de 68 años, crítica desde hace tiempo con la Unión Europea (UE) en una Irlanda abrumadoramente a favor de la coalición, y respaldada por la oposición dominada por la izquierda, no era un nombre conocido, y muchos la subestimaron al principio de la contienda electoral.
La virtual presidenta tomó impulso con el avance de la campaña, entusiasmó a los votantes más jóvenes y fue elegida con 63.4 por ciento de los sufragios. La otra candidata, la ex ministra del gabinete Heather Humphreys, obtuvo 29.5 por ciento.
“Seré una presidenta que escuche, que reflexione y que hable cuando sea necesario. Juntos podemos dar forma a una nueva república que valore a todos”, declaró Connolly en un discurso en el castillo de Dublín.
Muchos de sus puntos de vista, desde denunciar los planes de la UE para aumentar el gasto militar, hasta cuestionar la fiabilidad de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia por su postura en la ofensiva de Israel en Gaza, se contraponen a algunos de los partidos que la apoyan, así como al actual presidente, Michael D. Higgins.
La ex sicóloga clínica y abogada es también una de las principales voces pro palestinas del Parlamento, postura que comparten el gobierno y la mayoría de los votantes.
Aunque la figura presidencial representa al país en el escenario mundial, recibe a jefes de Estado y tiene un importante papel constitucional, no tiene poder para influir en leyes o políticas.