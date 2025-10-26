De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 18

El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) impuso multas de cinco mil dólares a adolescentes inmigrantes no acompañados, amparándose en su ley “grande y hermosa” de presupuesto que el presidente Donald Trump firmó en julio, por ingresar irregularmente al país, denunciaron defensores de la juventud, además de que los medios The New York Focus y The Intercept lo corrobaron en avisos de multas.

Aproximadamente 10 adolescentes de Nueva York, de entre 14 y 17 años, recibieron la multa a mediados de octubre, informó Meena Shah, directora general del Centro de Servicios Legales de The Door, una organización sin fines de lucro. Un adolescente de Michigan también recibió la multa, según su abogado, al igual que menores enTexas y Pensilvania.Esta es una de varias nuevas sanciones financieras para inmigrantes previstas en la sección Cuota por aprehensión de extranjeros inadmisibles de la ley.

Shah y Ana Raquel Devereaux, abogadas que representan al adolescente en Michigan, declararon que los afectados no tienen capacidad para trabajar y viven en refugios de la Oficina Federal de Reubicación de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés), que toma la custodia de los menores no acompañados mientras esperan ser entregados a un patrocinador adulto.

Los avisos revisados por The New York Focus y The Intercept indicaron que “el pago total vence ahora” y enumeran las consecuencias por no cumplir, como litigios de cobro, impactos negativos en sus casos de inmigración o intereses por las multas no pagadas. “Simplemente son factores de estrés a los que someten a los niños desde muy pequeños”, señaló Shah. “Se trata de generar miedo. Es imposible que un niño en esta situación pueda pagar esto, y las sanciones son muy severas”, afirmó por su parte Devereaux.