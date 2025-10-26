Sputnik y Xinhua

La Habana., Al incrementar la presión contra Cuba, la misión de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) sugirió que La Habana comercia “libremente con casi todos los países del mundo, pero culpa a Estados Unidos de sus fracasos económicos”, sin referirse a las sanciones económicas, comerciales y financieras que mantiene sobre la isla desde hace más de 60 años.

Además instó a los países a votar en contra de levantar el bloqueo durante el sufragio anual sobre el tema en la Asamblea General de la ONU, que tendrá lugar el próximo 28 de octubre.

“Cuba comercia libremente con casi todos los países del mundo, pero culpa a Estados Unidos de sus fracasos económicos. El 28 de octubre, la votación de Cuba en la Asamblea General de la ONU es una oportunidad para rechazar las mentiras del régimen.

“Estados Unidos insta a las naciones a votar en contra para exigirle cuentas al régimen de La Habana por su mala gestión”, sentenció el comunicado que la misión estadunidense difundió en redes sociales.

Como todos los años, Cuba presentará ante la Asamblea la resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, que desde 1992 recibe el apoyo mayoritario de la comunidad internacional. En 2024, el marcador fue de 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y la abstención de Moldavia.