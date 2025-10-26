Realiza despliegues terrestre, marítimo y aéreo
El mandatario Maduro pide retirar nacionalidad a Leopoldo López por promover la invasión del país
Domingo 26 de octubre de 2025, p. 16
Caracas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejecutó este fin de semana un amplio ejercicio militar en toda la costa del Caribe con despliegues terrestres, aéreos y marítimos en los estados Zulia, Falcón, Carabobo (occidente), Aragua, Miranda, La Guaira (centro), Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta (oriente).
Estos ejercicios, denominados Defensa de la Costa Independencia 200, tendrán una duración mínima de 72 horas y fueron ordenados por el presidente Nicolás Maduro para estar preparados a proteger el territorio nacional de las amenazas externas e internas provenientes del enemigo estadunidense, que ha declarado y reafirmado su intención de agredir a Venezuela y derrocar al gobierno. Asimismo, la movilización incluye vigilancia y prevención en las principales rutas del narcotráfico.
El general Vladimir Padrino supervisó el operativo desde las montañas que sirven de guarnición a Caracas y comunican la capital con el litoral central de La Guaira. “Estamos haciendo ejercicios científicos de alcance de nuestro sistema de armas para aproximación; La Guaira siempre ha sido una llave para tener acceso a espacios marítimos estratégicos y comerciales”, explicó.
Además de la activación de unidades de patrullaje naval y piezas de artillería terrestre, el despliegue militar incluye la movilización de la Milicia Nacional Bolivariana y las Unidades Comunales, conformadas por civiles enlistados y entrenados durante los pasados meses.
Venezuela cuenta con un tipo de organización militar denominado Unidades de Reacción Rápida (Urra) que está compuesto de escuadras de militares profesionales, milicianos y oficiales de policía. Están entrenadas para actuar con precisión y velocidad en situaciones complejas.
Los ejercicios también involucran movilizaciones específicas de generales de guardacostas, unidades de vigilancia costera y de la Policía Nacional Bolivariana.
Consecuencias de apoyar la agresión extranjera
El presidente Nicolás Maduro solicitó al Tribunal Supremo de Justicia retirar la nacionalidad venezolana al “líder de un grupo de oposición extremista y prófugo de la justicia” Leopoldo López, quien se encuentra en fuga en la ciudad de Madrid, España, luego de escapar de prisión en 2019 donde cumplía condena por delitos de violencia contra el Estado.
La petición del presidente responde a las declaraciones emitidas por López durante una entrevista, en la que afirmó que la amenaza de guerra de Estados Unidos contra Venezuela “es lo correcto” y que está de acuerdo con que se realicen ataques aéreos sobre el territorio del país sudamericano.
La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, explicó en redes sociales que Maduro actúa de conformidad con el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar.
Precisó que la acción del ejecutivo nacional responde directamente al “ilegal llamado de López a la invasión militar en la nación venezolana, así como también la promoción del bloqueo económico permanente y el llamado a asesinar masivamente al pueblo en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros”.
Rodríguez informó que “la cancillería procederá de inmediato, conforme a los procedimientos pertinentes, a la anulación del pasaporte del susodicho”.
La Constitución señala que los venezolanos “tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación”.
La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, aprobada en noviembre pasado, establece castigos como penas de cárcel, multas o inhabilitaciones políticas a las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en la aplicación de sanciones y medidas coercitivas extranjeras contra la república.