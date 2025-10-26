▲ El general del ejército venezolano, Vladimir Padrino, supervisó el operativo de defensa desde las montañas que sirven de guarnición a Caracas y comunican a la capital con el litoral central de La Guaira. Foto Afp

Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 16

Caracas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejecutó este fin de semana un amplio ejercicio militar en toda la costa del Caribe con despliegues terrestres, aéreos y marítimos en los estados Zulia, Falcón, Carabobo (occidente), Aragua, Miranda, La Guaira (centro), Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta (oriente).

Estos ejercicios, denominados Defensa de la Costa Independencia 200, tendrán una duración mínima de 72 horas y fueron ordenados por el presidente Nicolás Maduro para estar preparados a proteger el territorio nacional de las amenazas externas e internas provenientes del enemigo estadunidense, que ha declarado y reafirmado su intención de agredir a Venezuela y derrocar al gobierno. Asimismo, la movilización incluye vigilancia y prevención en las principales rutas del narcotráfico.

El general Vladimir Padrino supervisó el operativo desde las montañas que sirven de guarnición a Caracas y comunican la capital con el litoral central de La Guaira. “Estamos haciendo ejercicios científicos de alcance de nuestro sistema de armas para aproximación; La Guaira siempre ha sido una llave para tener acceso a espacios marítimos estratégicos y comerciales”, explicó.

Además de la activación de unidades de patrullaje naval y piezas de artillería terrestre, el despliegue militar incluye la movilización de la Milicia Nacional Bolivariana y las Unidades Comunales, conformadas por civiles enlistados y entrenados durante los pasados meses.

Venezuela cuenta con un tipo de organización militar denominado Unidades de Reacción Rápida (Urra) que está compuesto de escuadras de militares profesionales, milicianos y oficiales de policía. Están entrenadas para actuar con precisión y velocidad en situaciones complejas.

Los ejercicios también involucran movilizaciones específicas de generales de guardacostas, unidades de vigilancia costera y de la Policía Nacional Bolivariana.

Consecuencias de apoyar la agresión extranjera

El presidente Nicolás Maduro solicitó al Tribunal Supremo de Justicia retirar la nacionalidad venezolana al “líder de un grupo de oposición extremista y prófugo de la justicia” Leopoldo López, quien se encuentra en fuga en la ciudad de Madrid, España, luego de escapar de prisión en 2019 donde cumplía condena por delitos de violencia contra el Estado.