Domingo 26 de octubre de 2025, p. 22
Un juez federal en Tabasco vincu-ló a proceso a Darek Jair N, de 15 años, El niño sicario o El niño piedra, por presuntos delitos contra la salud en modalidad de narcotráfico en grado de suministro.
El menor permanecerá en el Centro de Internamiento para Menores de Villahermosa, mientras se resuelve su situación jurídica.
Elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca aprehendieron el pasado 12 de octubre a dos presuntos generadores de violencia, entre ellos al adolescente, y José Asunción N, de 37 años, apodado El Chucho, luego que ambos intentaban incendiar un domicilio en una zona rural del municipio de Centro, con cabecera en Villahermosa.
El hecho se suscitó en la ranchería Corregidora quinta sección, cuando efectivos de la corporación realizaban un recorrido de vigilancia por la zona conocida como La Isla y observaron la acción que intentaban los presuntos delincuentes.
En Michoacán, un adulto y un adolescente fueron detenidos por efectivos de las secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional en el municipio de Buenavista, se les aseguraron siete armas de fuego, más de 2 mil cartuchos y dos vehículos con reporte de robo. Autoridades también arrestaron a tres posibles extorsionadores en Apatzingán.
Por otra parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública entregó 251 armas de fuego, más de 55 mil cartuchos y 748 uniformes tácticos a siete municipios, tres comunidades indígenas con autogobierno y a agentes de la Guardia Civil, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas y la seguridad de las corporaciones policiales.
Hallan fentanilo en camión con chiles
En este contexto, en Sonora, elementos del Ejército Mexicano aseguraron más de una tonelada de metanfetamina, además de fentanilo y goma de opio, durante una inspección en el puesto militar de seguridad Cucapah, municipio de San Luis Río Colorado, frontera de México con Estados Unidos.
El decomiso ocurrió la tarde del viernes cuando personal militar, en coordinación con la Guardia Nacional, revisó un tractocamión de la empresa Transportes Refrigerados del Norte, que llevaba cajas con chile jalapeño y serrano desde El Espinal, Sinaloa, a Mexicali, Baja California.