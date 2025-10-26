De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 22

Un juez federal en Tabasco vincu-ló a proceso a Darek Jair N, de 15 años, El niño sicario o El niño piedra, por presuntos delitos contra la salud en modalidad de narcotráfico en grado de suministro.

El menor permanecerá en el Centro de Internamiento para Menores de Villahermosa, mientras se resuelve su situación jurídica.

Elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca aprehendieron el pasado 12 de octubre a dos presuntos generadores de violencia, entre ellos al adolescente, y José Asunción N, de 37 años, apodado El Chucho, luego que ambos intentaban incendiar un domicilio en una zona rural del municipio de Centro, con cabecera en Villahermosa.

El hecho se suscitó en la ranchería Corregidora quinta sección, cuando efectivos de la corporación realizaban un recorrido de vigilancia por la zona conocida como La Isla y observaron la acción que intentaban los presuntos delincuentes.

En Michoacán, un adulto y un adolescente fueron detenidos por efectivos de las secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional en el municipio de Buenavista, se les aseguraron siete armas de fuego, más de 2 mil cartuchos y dos vehículos con reporte de robo. Autoridades también arrestaron a tres posibles extorsionadores en Apatzingán.