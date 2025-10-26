Domingo 26 de octubre de 2025, p. 22
Chihuahua, Chih., La familia Arellano Cuarón, propietaria del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, donde se localizaron 386 cuerpos y segmentos óseos sin incinerar, acumulados desde 2022, suma 85 denuncias en su contra por fraude, informó la Fiscalía General del Estado.
Por el trato indebido de cadáveres permanecen vinculados a proceso penal el propietario, José Luis Arellano Cuarón y el empleado Facundo Martínez Robledo.
La Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coespris) había inspeccionado por última vez el establecimiento el 7 de marzo de 2022, y no realizó otra visita desde esa fecha.
Aunque la Coespris levantó actas de verificación en 2020 y 2022 y estas dieron cuenta de 20 cuerpos y cuatro acumulados –lo que va contra la Ley General de Salud sobre el resguardo de cadáveres– la autoridad no clausuró el crematorio. Argumento que trataron de usar los imputados.
Sin embargo, el Ministerio Público sostuvo la acusación contra ambos al demostrar que no realizaron la cremación en el tiempo que ordenan las leyes, que es de 48 horas a partir del fallecimiento.
Además, el lugar no contaba con energía eléctrica ni agua potable, tampoco con cámaras de refrigeración, ni un dictamen en materia ambiental vigente.
“Los cuerpos estaban en completo estado de descomposición, sin ningún control sanitario. La acción delictiva recayó en almacenar los cadáveres en condiciones insalubres, indignas, con una falta de respeto total. Incluso había roedores encima de los cuerpos, lo que generaba un riesgo sanitario para la comunidad y la salud pública”, refutó la fiscalía.
Tras el hallazgo, el pasado 27 de junio, hasta ayer, personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses ha logrado reconocer 123 cuerpos, a través de diferentes procesos y con apoyo del Instituto Nacional Electoral.
De las familias notificadas, a quienes se les entregaron los restos de sus seres queridos, 85 interpusieron una denuncia en la Fiscalía de Distrito Zona Norte, por el delito de fraude contra quien o quienes resulten responsables.