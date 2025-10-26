Jesús Estrada

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 22

Chihuahua, Chih., La familia Arellano Cuarón, propietaria del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, donde se localizaron 386 cuerpos y segmentos óseos sin incinerar, acumulados desde 2022, suma 85 denuncias en su contra por fraude, informó la Fiscalía General del Estado.

Por el trato indebido de cadáveres permanecen vinculados a proceso penal el propietario, José Luis Arellano Cuarón y el empleado Facundo Martínez Robledo.

La Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coespris) había inspeccionado por última vez el establecimiento el 7 de marzo de 2022, y no realizó otra visita desde esa fecha.

Aunque la Coespris levantó actas de verificación en 2020 y 2022 y estas dieron cuenta de 20 cuerpos y cuatro acumulados –lo que va contra la Ley General de Salud sobre el resguardo de cadáveres– la autoridad no clausuró el crematorio. Argumento que trataron de usar los imputados.

Sin embargo, el Ministerio Público sostuvo la acusación contra ambos al demostrar que no realizaron la cremación en el tiempo que ordenan las leyes, que es de 48 horas a partir del fallecimiento.