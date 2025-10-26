Domingo 26 de octubre de 2025, p. 22
Cananea, Son., Dos trabajadores murieron en un accidente en la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, en el municipio de Cananea.
De acuerdo con los primeros informes, el siniestro ocurrió durante labores operativas y habría sido provocado por el colapso de una estructura en una área de extracción.
Tras el percance, personal de rescate interno y brigadas de seguridad minera acudieron para intentar auxiliar a los empleados identificados como Roberto Alonso Gil Navarro y Manuel Reyes Moroyoqui; sin embargo, ya habían fallecido.
En un comunicado, Grupo México Minería confirmó los decesos y expresó sus condolencias a sus familias a quienes ofreció acompañamiento y respaldo ante la tragedia; detalló que notificó de inmediato a los deudos y al sindicato.
Aunque la compañía no precisó la hora exacta ni las circunstancias del accidente, señaló que se avisó a las autoridades para realizar las indagatorias y se determinen las causas.
Se espera que en las próximas horas se den a conocer los resultados preliminares por parte de la Fiscalía General de la República, que estará encargada del caso.
La mina Buenavista es una de las más grandes de México y uno de los principales centros productores de cobre a nivel mundial. En 2014, Grupo México provocó el derrame de más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado procedente de dicha mina, que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi, afectando a más de 22 mil habitantes de siete municipios.
Grupo México también ha sido señalado por el acaparamiento de agua en la región serrana y minera de Sonora, particularmente en Cananea.