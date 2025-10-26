Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 22

Cananea, Son., Dos trabajadores murieron en un accidente en la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, en el municipio de Cananea.

De acuerdo con los primeros informes, el siniestro ocurrió durante labores operativas y habría sido provocado por el colapso de una estructura en una área de extracción.

Tras el percance, personal de rescate interno y brigadas de seguridad minera acudieron para intentar auxiliar a los empleados identificados como Roberto Alonso Gil Navarro y Manuel Reyes Moroyoqui; sin embargo, ya habían fallecido.

En un comunicado, Grupo México Minería confirmó los decesos y expresó sus condolencias a sus familias a quienes ofreció acompañamiento y respaldo ante la tragedia; detalló que notificó de inmediato a los deudos y al sindicato.

Aunque la compañía no precisó la hora exacta ni las circunstancias del accidente, señaló que se avisó a las autoridades para realizar las indagatorias y se determinen las causas.