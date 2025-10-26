Domingo 26 de octubre de 2025, p. 21
Puebla, Pue., Habitantes del fraccionamiento Pavigi, en el municipio de San Miguel Xoxtla, denunciaron que el ayuntamiento les condiciona el suministro de agua potable tras manifestar su rechazo a la construcción de un pozo nuevo en esa zona.
El proyecto del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) contempla excavar una fosa en un predio bajo custodia vecinal, la cual afectaría a cerca de 200 personas.
En una asamblea, los vecinos informaron que la alcaldesa, la pevemista Guadalupe Ortiz Pérez intentó persuadirlos para que aceptaran la obra a cambio de tanques de agua, propuesta que sólo una persona aceptó. El organismo ha intentado en tres ocasiones iniciar los trabajos, sin éxito, por la resistencia de la comunidad.
Los asistentes acordaron rechazar la construcción del pozo Pavigi, pues estaría muy cerca del panteón y sobre ductos de hidrocarburos y cables de alta tensión, lo que pone en riesgo a la población. Además, se conformó el Comité en Defensa del Agua, encabezado por Pascual Bermúdez Chantes, para evitar se concrete la obra que sustituiría al pozo 4, clausurado recientemente.
En cambio, demandan que se rehabilite el pozo número 2 para abastecer sólo al municipio, sin enviar agua a Puebla capital.
También solicitaron que el SOAPAP use uno de los tres cuerpos de agua que abastecen a la ciudad de Puebla para resolver la falta de líquido que afecta a 40 por ciento de los más de 12 mil habitantes de Xoxtla.
Bermúdez Chantes calificó de “absurdo” que el director del organismo operador del agua, Gustavo Gaytán Alcaraz, culpe a los pobladores por el desabasto en Puebla, porque especialistas han detectado que se pierde 40 por ciento del recurso por fugas y errores en el sistema. Además, señaló que “es poco creíble” que se contemple llevar aguas residuales de Xoxtla a plantas tratadoras de Puebla tras la cancelación de una planta propia prometida en 1997.
En tanto, Mercedes Alarcón, de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, negó las acusaciones que se han hecho en su contra sobre huachicoleo de agua en los mercados Hidalgo y Zaragoza; explicó que los comerciantes compran pipas para su abastecimiento y reiteró su apoyo a los opositores del proyecto en Xoxtla.