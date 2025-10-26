Efraín Núñez

La Jornada de Oriente

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 21

Puebla, Pue., Habitantes del fraccionamiento Pavigi, en el municipio de San Miguel Xoxtla, denunciaron que el ayuntamiento les condiciona el suministro de agua potable tras manifestar su rechazo a la construcción de un pozo nuevo en esa zona.

El proyecto del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) contempla excavar una fosa en un predio bajo custodia vecinal, la cual afectaría a cerca de 200 personas.

En una asamblea, los vecinos informaron que la alcaldesa, la pevemista Guadalupe Ortiz Pérez intentó persuadirlos para que aceptaran la obra a cambio de tanques de agua, propuesta que sólo una persona aceptó. El organismo ha intentado en tres ocasiones iniciar los trabajos, sin éxito, por la resistencia de la comunidad.

Los asistentes acordaron rechazar la construcción del pozo Pavigi, pues estaría muy cerca del panteón y sobre ductos de hidrocarburos y cables de alta tensión, lo que pone en riesgo a la población. Además, se conformó el Comité en Defensa del Agua, encabezado por Pascual Bermúdez Chantes, para evitar se concrete la obra que sustituiría al pozo 4, clausurado recientemente.