Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 20

Veracruz, Ver., El derrame de hidrocarburos en la comunidad de Citlaltépetl, municipio de Álamo de Temapache, ha dejado sin agua a los pobladores, a pesar de que Petróleos Mexicanos (Pemex) realiza tareas de remediación.

Hace más de una semana, tras las inundaciones que impactaron en el norte de la entidad, se reportó una fuga en un ducto, la cual llegó a un arroyo y posteriormente a los ríos de la zona.

La empresa petrolera y la Secretaría de Marina-Armada de México mantienen activo el Plan Regional de Contingencias para recolectar el hidrocarburo derramado y realizar tareas de limpieza, pero hasta el momento los habitantes no pueden acceder a agua potable.

Recuperan un millón 602 mil litros de crudo

Pemex reportó que tras la fuga en el oleoducto de 30 pulgadas Poza Rica-Madero, en Álamo Temapache, hasta ayer se habían recuperado un millón 602 mil litros de hidrocarburo a lo largo del río Pantepec y sus afluentes; 142 mil más que el viernes.

Susana Marlene Cortés, habitante del lugar, señaló que el chapopote se filtró a los pozos que abastecen a la comunidad y se ubican a la orilla del riachuelo.