▲ Empleados de la Comisión Federal de Electricidad trabajaron ininterrumpidamente para recuperar 100 por ciento de la energía en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. Foto cortesía de CFE

Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 20

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) restableció al 100 por ciento el suministro de energía a los usuarios de la región oriente del país, luego de las afectaciones ocasionadas por las lluvias recientes, señaló la empresa pública.

Datos de la CFE indican que, con trabajos ininterrumpidos, el personal electricista recuperó el servicio para 265 mil 605 usuarios que fueron afectados en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

De acuerdo con información de la CFE, las labores para regularizar el suministro comenzaron el 10 de octubre, pero no en todas las entidades señaladas concluyeron al mismo tiempo.

En San Luis Potosí se alcanzó 100 por ciento desde el 11 de octubre, mientras que en Querétaro se logró el día 16.

En Veracruz se llegó a la totalidad en la madrugada del 19 de octubre. No obstante, posteriormente, se presentaron daños en 800 metros de red de media tensión y otros causados por crecidas de ríos, que afectaron a 4 mil 533 usuarios, principalmente en Tempoal, Pánuco y El Higo.

En la misma entidad, el viernes concluyeron las maniobras de reparación en dos líneas de transmisión y se repararon dos subestaciones dañadas, Las Palmas y Tihuatlán.

Los estados que aún estaban pendientes hasta el viernes eran Puebla e Hidalgo. En esta última, el personal electricista trabajó en las comunidades más alejadas para restituir el suministro eléctrico, por lo que instaló 9 campamentos. Además, ante las condiciones de los caminos, los trabajadores de la CFE tuvieron que trasladar los materiales a pie con ayuda de la población, pues el acceso de las grúas se imposibilitó.