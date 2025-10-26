▲ El cantante Jon Bon Jovi durante una conferencia de prensa en el estadio Wembley para promocionar su nuevo álbum de colaboraciones Forever, el viernes pasado en Londres Inglaterra. Foto Ap

Reuters y Ap

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 7

Londres. El roquero estadunidense Jon Bon Jovi se manifestó “agradecido” por poder volver a los escenarios tras una operación en las cuerdas vocales, expresó tras el anuncio de que la banda que lleva su nombre realizará una gira.

El cantante, de 63 años, fue operado en 2022 y necesitó tres años de rehabilitación para recuperar la fuerza necesaria para volver a cantar en vivo. Consultó a un médico que le dijo que una de sus cuerdas vocales se estaba atrofiando.

“Estoy emocionado. También estoy agradecido y conmovido”, señaló el viernes Bon Jovi a Reuters durante un evento de prensa sobre la gira de 2026, en el estadio de Wembley. El líder Jon Bon Jovi habla sobre los próximos conciertos, su banda y su último álbum colaborativo Forever (Legendary Edition).

La banda, que Bon Jovi fundó en 1983 y es conocida por los éxitos Livin’ on a Prayer, Always y It’s My Life, anunció el miércoles su gira Forever Tour, que arrancará el 7 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York.

Bon Jovi tocará después en el estadio Murrayfield de Edimburgo y en el Croke Park de Dublín en agosto, antes de concluir la gira en el estadio Wembley de Londres el 4 de septiembre.

“La inspiración no fue volver al escenario. La inspiración cuando escribes una canción y sientes esa resonancia entre las ondas sonoras de esa música y la banda y esa resonancia entre tú y la banda y el público”, comentó Bon Jovi sobre su decisión de volver a salir de gira.