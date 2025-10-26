▲ Escenario de la conferencia teatral ¿Crees en fantasmas? Hablemos de fantasmas, que se presentará el 1º de noviembre a las 12 horas en el Teatro Xola Julio Prieto. Foto cortesía de Rebeca Moreno

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 6

Rebeca Moreno, productora de artes escénicas y quien ha estado cerca de montajes de terror como La dama de negro, Regina, Houdini y 2:22, además de ser testigo de incidentes paranormales en diversos teatros, como en el Fru Fru, está convencida de que “de tanto que el actor convoca al fantasma con emoción e intención, éstos aparecen”.

En el Teatro de la Ciudad, la leyenda dice que el espíritu de Esperanza Iris todavía está en el recinto del Centro Histórico. Las producciones que tienen funciones en este recito llevan flores que colocan en el foyer del primer piso, donde se encuentra una pintura que le hicieron a la señora en Cuba, en 1910, o bien, frente a una fotografía que se encuentra también en ese espacio.

Algunos testimonios refieren que “si no llevan presentes o alguien se porta grosero con los técnicos, pasan cosas raras con las consolas o la electricidad, pues se dice que Esperanza Iris defiende a lo que ella llamaba ‘su amante ingrato’ porque ella le había dado todo y el teatro no le retribuía como quería”.

Cuentan los productores del sello audiovisual RuRu White.13 que, cuando filmaron su fashion film Re, el cual se rodó en 2018 –celebrando el 100 aniversario del teatro– íntegramente en espacios poco concurridos por los visitantes a ese espacio, en varias ocasiones sintieron una presencia extraña que les cambiaba de lugar su equipo de filmación. Incluso, uno pudo ver en dos ocasiones una figura, en sombras, en el tercer foyer y en el que era el cuarto de Esperanza Iris, que luego se convirtió en otros balcones.

Un poco para desmitificar, pero también para narrar historias basadas en la literatura, el cine, la religión y hasta la física cuántica, Rebeca Moreno presentará su experiencia teatral ¿Crees en fantasmas? Hablemos de fantasmas, con dirección de Carlos Rangel, el 1º de noviembre a las 12 horas en el Teatro Xola Julio Prieto.

Perder el miedo

“Nunca voy a afirmar que algo existe, pero voy a contar los hechos, anécdotas y lo que dicen la sicología, la física cuántica y otras ciencias. Todos hemos experimentado algo inexplicable”, dijo Moreno, pero “¿qué dice la ciencia? ¿Qué dice la sicología y la siquiatría? Incluso la Sociedad Parasicológica de Londres divide los fantasmas en varios tipos de acuerdo con la experiencia y estudio. Así, esta experiencia teatral hará reflexionar, perder el miedo y algunos invitados también contarán sus experiencias y se podría develar que los fantasmas pueden no ser tan terroríficos como creemos”.

La inquietud de Moreno surgió porque desde niña “veía cosas”, al tiempo que también fue descubriendo que este tema era evitado e ignorado.